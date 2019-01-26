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Fetö'den Gözaltına Alınan 4 Emniyet Müdürü Eşinden 2'si Tutuklandı

3 dakika önce

ADANA'da FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 eski emniyet müdürünün eşlerinden 2'si tutuklandı.

Fetö'den Gözaltına Alınan 4 Emniyet Müdürü Eşinden 2'si Tutuklandı, System.String[]
ADANA'da FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 eski emniyet müdürünün eşlerinden 2'si tutuklandı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17-25 Aralık 2013'ten önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olan Ertuğrul Yetkin'in eşi G.Y., Asayiş Şube Müdürü olan Sedat Yorgancı'nın eşi V.Y. ile emniyet müdürleri Hüseyin Kocabıyık'ın eşi G.K. ile Mustafa Serttaş'ın eşi G.T.S. hakkında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Muğla ve Adana'da düzenledikleri operasyonlarda 4 eski emniyet müdürünün eşlerini gözaltına aldı. Şüpheli kadınlar, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen G.Y. ve V.Y. tutuklanırken, G.K. ve G.T.S. adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

RÜTBELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

4 emniyet müdürü de 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen eski müdürlerin rütbeleri söküldü.  Ertuğrul Yetkin, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yaparken 8 Nisan 2014 günü yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında gözaltına alınmdı ve tutuklandı. Yetkin, 14 Nisan 2014 günü avukatların itirazı üzerini serbest kaldı. Kürkçüler Cezaevi'nden çıkışı sırasında tutuklanan eşi kendisini karşılamıştı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

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