Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

48 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Ankesörlü telefonla örgüt sorumlularıyla görüşmeleri tespit edilenlere yönelik Amasya Merzifon merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir'de eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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