Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı
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FETÖ'den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

2 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7'si tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 3 Eylül Salı günü Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E., G.K., Ö.Ö. ve C.A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., önceki günlerde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K. isimli 7 şüpheli ise bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.


Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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