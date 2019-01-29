Fetö'den Gözaltına Alınan Akgülay, Diyarbakır'a Getirildi
32 dakika önce
Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır
'a getirilen Akgülay, adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır'a getirildi. İşlemleri tamamlanan Akgülay, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay'ın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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