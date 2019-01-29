Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Akgülay, Diyarbakır'a Getirildi

Fetö'den Gözaltına Alınan Akgülay, Diyarbakır'a Getirildi

32 dakika önce

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Akgülay, Diyarbakır'a Getirildi, System.String[]
Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır'a getirildi. İşlemleri tamamlanan Akgülay, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay'ın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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