Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Araştırma Görevlisi Adliyede

Fetö'den Gözaltına Alınan Araştırma Görevlisi Adliyede

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan Araştırma Görevlisi Adliyede, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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