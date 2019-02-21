Fetö'den Gözaltına Alınan Araştırma Görevlisi Adliyede
1 saat önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu
TÜBİTAK'a 76 Personel Alınacak
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada