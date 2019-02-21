Fetö'den Gözaltına Alınan Araştırma Görevlisine Adli Kontrol

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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