FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8'i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen askeri personel ve öğrencilerin yakalanması için 2 Temmuz
tarihinde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul
, İzmir
, Kütahya
, Ankara
, Yalova
ve Manisa
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 8'i Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.