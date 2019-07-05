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FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildiKOCAELİ - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8'i adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8'i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen askeri personel ve öğrencilerin yakalanması için 2 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 8'i Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
kocaeli, 3. Sayfa
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