Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

1 saat önce

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı, System.String[]
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:09 

murat sivrikaya, İzmir, Ekonomi
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