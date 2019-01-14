FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı
1 saat önce
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir
'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:09
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