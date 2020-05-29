FETÖ'den gözaltına alınan emir subayını HTS kayıtları yakalatmış - Son Dakika

İZMİR'deki, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı muvazzaf binbaşı F.Ö.'nün HTS kayıtlarından, FETÖ'nün firari yöneticisi L.Ç. tarafından 7 sabit hattan 11 kez ardışık arama yöntemiyle arandığı ortaya çıktı. F.Ö.'nün, ankesörlü telefonlar ile market ve bakkal gibi yerlerden arayarak iletişim kurduğu L.Ç. ile 2016 yılında da sık sık görüştüğü saptandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkındaki gözaltı kararının, cep telefonuna ait HTS kayıtlarından elde edilen deliller doğrultusunda verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında F.Ö.'nün cep telefonuna ait HTS kayıtları mercek altına alındı. Yapılan incelemede, F.Ö.'nün, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerinde mahrem imam olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. F.Ö.'nün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ'cü L.Ç.'nin de F.Ö.'yü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı ortaya çıktı. Örgütüm mahrem imamlarının gizlilik çerçevesinde uyguladığı ardışık arama yöntemini kullandığı belirlenen F.Ö.'nün örgütün üst düzey yöneticilerinden L.Ç. ile 2016 yılında da çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı saptandı.

Bu deliller doğrultusunda da F.Ö. hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, muvazzaf binbaşıyı dün evinde gözaltına aldı.

Özel ekip tarafından sorgulanan F.Ö.'ye, L.Ç. ile yaptığı telefon konuşmalarının sorulduğu, ancak şüphelinin suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Soruşturma devam ederken, yeni gözaltı kararlarının da verilebileceği bildirildi.