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Fetö'den Gözaltına Alınan Eski Komiser Yardımcısına Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Eski Komiser Yardımcısına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alınan 2016 yılında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Gürsel K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmiş, dün düzenlenen operasyonda, 2016 yılında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Gürsel K. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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