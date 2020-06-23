FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in icra astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı - Son Dakika

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