FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyeye getirildi - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyeye getirildi

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen bir sivil Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile bu kişilerin örgüt sorumlusu olduğu belirtilen Mustafa Serdar Sivri hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile şüpheliler Atasoy, Çoban ve Sivri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Öte yandan firari Cankıymaz'ın yakalamasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.