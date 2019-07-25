FETÖ'den gözaltına alınan havacılara tutuklama
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden 24'ü tutuklarken, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Serbest bırakılanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldukları öğrenildi.
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