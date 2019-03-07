Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşire Adliyede
1 saat önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire adliyeye sevk edildi.
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen E.D., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:38 Kaynak: İHA
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