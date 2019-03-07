Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşire Adliyede

Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşire Adliyede

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire adliyeye sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşire Adliyede, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen E.D., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

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