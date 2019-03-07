Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşireye Adli Kontrol
40 dakika önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen E.D., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren hemşire adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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