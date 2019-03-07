Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşireye Adli Kontrol

Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşireye Adli Kontrol

40 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Hemşireye Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen E.D., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren hemşire adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

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