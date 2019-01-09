Fetö'den Gözaltına Alınan İstihbaratçı Binbaşı Adliyeye Sevk Edildi
46 dakika önce
FETÖ'den gözaltına alınan istihbaratçı binbaşı adliyeye sevk edildiADANA - Adana yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yaparken ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü...
FETÖ'den gözaltına alınan istihbaratçı binbaşı adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana
yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana Jandarma
Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yaparken ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan binbaşı adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının Gaziantep
İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan binbaşı, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:23 Kaynak: İHA
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım
4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu
Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız