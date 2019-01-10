Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan İstihbaratçı Binbaşı Tutuklandı

Fetö'den Gözaltına Alınan İstihbaratçı Binbaşı Tutuklandı

31 dakika önce

Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yaparken ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan binbaşı tutuklandı.

Fetö'den Gözaltına Alınan İstihbaratçı Binbaşı Tutuklandı, System.String[]
Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yaparken ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan binbaşı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü.

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan binbaşı, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Jandarma, Adana, 3. Sayfa
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