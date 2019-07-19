Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan kadın tutuklandı
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FETÖ'den gözaltına alınan kadın tutuklandı

37 dakika önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan kadın tutuklandı, System.String[]
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Muradiye D. adlı kadın, Atakum İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince Saray Mahallesi'nde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Muradiye D.'nin 2 adet ByLock kaydının bulunduğu ve örgütü ait kurumda SGK kaydının olduğu ileri sürüldü.

Samsun Adliyesine sevk edilen Muradiye D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
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