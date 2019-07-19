FETÖ'den gözaltına alınan kadın tutuklandı
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Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Muradiye
D. adlı kadın, Atakum
İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince Saray
Mahallesi'nde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Muradiye D.'nin 2 adet ByLock kaydının bulunduğu ve örgütü ait kurumda SGK kaydının olduğu ileri sürüldü.
Samsun Adliyesine sevk edilen Muradiye D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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