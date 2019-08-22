Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol
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FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol

38 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol, System.String[]

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z., Samsun'a getirildi.


Daiyr Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Daiyr Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kırgızistan, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
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