Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcıları Adliyede
1 saat önce
Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi.
Samsun
polisinin Ankara
merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu
, Tokat
, Sivas
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Hatay
ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli 'FETÖ'ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yine aynı operasyon kapsamında gözaltına alında bulunan 9 komiser yardımcısı da gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye götürüldü. 9 şahsın nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı
Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın
Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü