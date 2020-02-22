FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol

7 saat önce

2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla...

FETÖ'den gözaltına alınan komiser yardımcılarına adli kontrol, System.String[]

2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında FETÖ/PDY'nin sınava hile karıştırarak, kendi adamlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mersin merkezli 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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