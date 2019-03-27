Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısı Adliyede
1 saat önce
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.'yi Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: İHA
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