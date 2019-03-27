Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısına Adli Kontrol

Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısına Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Komiser Yardımcısına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili gözaltına alınan eski komiser yardımcısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.'yi Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan G.K., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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