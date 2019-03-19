Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı

Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı

1 saat önce

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı, System.String[]
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:23:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]