Fetö'den Gözaltına Alınan Şiran İlçe Komutanı Tutuklandı
1 saat önce
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran
İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:51 Kaynak: İHA
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı