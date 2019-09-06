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FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanı, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Eylül Salı günü Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si önceki günlerde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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