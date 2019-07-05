Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1'i tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1'i tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1'i tutuklandı, System.String[]
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahıslardan 1'inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:44:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]