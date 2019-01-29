Fetö'den Gözaltına Alınan Tuğgeneral Akgülay, Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi
1 saat önce
Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Diyarbakır adliyesinde savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.
Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Diyarbakır
adliyesinde savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri
savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesinde savcılıkta ifade verdi. İfadesi alınan Akgülay, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.
Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay'ın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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