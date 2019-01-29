Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Tuğgeneral Akgülay, Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Fetö'den Gözaltına Alınan Tuğgeneral Akgülay, Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

1 saat önce

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Diyarbakır adliyesinde savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan Tuğgeneral Akgülay, Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Diyarbakır adliyesinde savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesinde savcılıkta ifade verdi. İfadesi alınan Akgülay, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.

Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay'ın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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