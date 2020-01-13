FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi olan üniversite öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol, System.String[]

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi olan üniversite öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi olan B.B.'yi gözaltına aldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.B. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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