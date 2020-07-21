FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan kişi tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ali Bayrak (46), yakalanıp, tutuklandı.

Manavgat'ta bir ortaokulda öğretmenlik yapan Mustafa Ali Bayrak, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, 16 Ağustos 2016 tarihinde sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Mustafa Ali Bayrak hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Ali Bayrak dava devam ederken 28 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Ali Bayrak'a 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Mustafa Ali Bayrak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan Mustafa Ali Bayrak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.