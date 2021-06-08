FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi, kent merkezinde yerleri tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.