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FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı

22.06.2021 11:45
FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı, System.String[]

Trabzon'da yapılan operasyonla haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 öğretmen yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da yapılan operasyonla haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 öğretmen yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi 2 eski öğretmen saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hücre evinde yakalandı

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki Memnune Tıngır, yaklaşık 4 aydır saklandığı Ortahisar ilçesi 2 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki hücre evinde ele geçirildi. Kapatılan Bank Asya'da hesap açtırdığı, Bylock kullanıcısı olduğu ve Kanun Hükmümde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen Tıngır'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için eşinden ayrı ev tuttuğu belirlendi. Kaldığı evin tespit edilmemesi ve dikkat çekmemek için aracını evinden birkaç sokak öteye park ettiği anlaşılan Tıngır, polisin dikkatli takibi sonucu yakalanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen öğretmen Mesut Tomar, Tonya ilçesi Turalı Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Giresun Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tomar'ın, kapatılan Bank Asya'da artan hesap sahibi olduğu ve Bylock kullandığı gerekçesiyle hakkında, örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaydedildi. Yakalanan Tomar, gerekli işlemlerin ardından Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - TRABZON

FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı
FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Trabzon, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı - Son Dakika


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