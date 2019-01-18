Son Dakika Haberleri: Fetö'den Hapis Cezası Alan İş Adamının Oteline Alıcı Çıkmadı

Fetö'den Hapis Cezası Alan İş Adamının Oteline Alıcı Çıkmadı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Ali Acar'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, icradan satışa çıkarıldı.

Fetö'den Hapis Cezası Alan İş Adamının Oteline Alıcı Çıkmadı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Ali Acar'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, icradan satışa çıkarıldı. Bugün yapılan ilk satışta alıcı çıkmayınca ihale ertelendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan iş adamı Ali Acar'a ait Alila Deluxe Termal Hotel&SPA, borçlarından dolayı özel bir bankanın talebiyle bugün icradan satışa çıkarıldı. Afyonkarahisar merkeze bağlı İnaz köyünde 24 bin 269 metrekare alan üzerinde kurulu termal otel, 154 milyon 952 bin 24 TL muhammen bedelle Afyonkarahisar 1'inci İcra Dairesi Mezat Salonu'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Saat 10.00'da yapılan ihaleye teklif veren olmadı. Elektronik ortamda da teklif veren olmayınca otelin satış ihalesi 12 Şubat Salı günü saat 10.00'a ertelendi.

OTEL 300 ODALI VE 5 YILDIZLI

300 odası bulunan 5 yıldızlı termal otel, 'Nil Luxury Thermal Otel Spa' olarak da anılıyor. 'Nil' isminin ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından konulduğu iddia edildi. Otelde buhar odasından sinema salonuna, TV odasından oyun salonuna, mescitten termal- jakuzili termal ve açık havuza, saunaya, çocuk alanlarına ve spor alanları ile otoparka kadar birçok seçenek bulunuyor.

2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012'de, diğer bir bölümü 2013'te devreye girerken, tamamı 2015'te açıldı. Otelin adını Fethullah Gülen'in verdiği iddialarını yalanlayan iş adamı Ali Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce gözaltına alındı. Acar, anılan dönemde 60 milyon liralık borcu için iflas erteleme talebinde bulundu. Tutuklu bulunan Ali Acar, geçen yılbaşında sonuçlanan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Acar, yönetim kurulu kararıyla kapatılan Afyon Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) başkanıydı. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Ekonomi
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