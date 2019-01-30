Son Dakika Haberleri: Fetö'den Hapis Cezası Alan Öğretmen Yeniden Gözaltında

Fetö'den Hapis Cezası Alan Öğretmen Yeniden Gözaltında

52 dakika önce

Samsun'da, FETÖ/PDY tarafından gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Fetö'den Hapis Cezası Alan Öğretmen Yeniden Gözaltında, System.String[]
Samsun'da, FETÖ/PDY tarafından gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip hakkında dava açılan öğretmen Ahmet Ö., yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, FETÖ soruşturması kapsamına yeni delillerin ortaya çıkması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ö.'yü yeniden gözaltına aldı. Ahmet Ö.'nün FETÖ'nün öğrenci evlerine öğrenci aktardığı, askeri okullara yönlendirme yaptığı ve öğrencileri okurken ankesörden arayıp görüşmelere gittiği iddia edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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