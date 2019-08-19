Son Dakika Haberleri: FETÖ'den hapis cezası alan şüpheli yakalanıp tutuklandı
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FETÖ'den hapis cezası alan şüpheli yakalanıp tutuklandı

1 saat önce

FETÖ'den hapis cezası alan şüpheli yakalanıp tutuklandıELAZIĞ - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da yargılandığı davada 2 yıl 10 gün hapis cezası alan şüpheli Elazığ'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'den hapis cezası alan şüpheli yakalanıp tutuklandı
ELAZIĞ - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da yargılandığı davada 2 yıl 10 gün hapis cezası alan şüpheli Elazığ'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verilen M.Y.'nin Yurtbaşı beldesinde olduğunu belirledi. Jandarma Asayiş Timleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheli bugün Elazığ Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakkında 2 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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