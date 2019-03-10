Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandıCumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda...
Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:18 Kaynak: İHA
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