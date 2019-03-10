Son Dakika Haberleri: Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı

Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandıCumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda...

Fetö'den Hapis Cezası Bulunan İhraç Komiser Yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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