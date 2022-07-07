FETÖ'den hapis cezası bulunan kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Samsun Şube Başkanı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Samsun Şube Başkanı gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Samsun'da 2013-2015 yıllarında Kimse Yok mu Derneğinin yönetim kurulu başkanı, 2016 yılında da denetim kurulu üyesi olan M.B'yi gözaltına aldı.

Bank Asya'da katılım hesabı ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.