FETÖ'den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı
1 saat önce
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:37 Kaynak: İHA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' üyeliği suçundan hapis cezası ile aranan Aliyyül Murtaza D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Aliyyül Murtaza D.'nin daha önce bir sendikada yöneticilik yaptığı, ayrıca öğretmen olarak kamuda çalıştığı sırada görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi. - ISPARTA
Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu
FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı
Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi
Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak