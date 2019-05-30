Son Dakika Haberleri: FETÖ'den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı
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FETÖ'den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı

1 saat önce

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

FETÖ'den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı, System.String[]
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' üyeliği suçundan hapis cezası ile aranan Aliyyül Murtaza D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Aliyyül Murtaza D.'nin daha önce bir sendikada yöneticilik yaptığı, ayrıca öğretmen olarak kamuda çalıştığı sırada görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:37 Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa
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