Fetö'den hollanda'da türkiye karşıtı protesto - Son Dakika
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Fetö'den hollanda'da türkiye karşıtı protesto

6 saat önce

FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protestoHollanda, (DHA)- Hollanda'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi.

FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto

Hollanda, (DHA)- Hollanda'da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da bulunan Dam Meydanı'nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine döviz taşıyan FETÖ'cüler, Türkiye'nin imajına zarar vermek için 'bebeklerin hapiste tutulduğunu' ileri sürdüler. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ destekçileri, Türkiye aleyhine propaganda yapmak için her fırsatı değerlendiriyor.

FETÖ destekçilerinin, Hollanda'da düzenledikleri eylemde basın açıklamasını yine Dam Meydanı'nda İsrail- Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.

Fetö'den hollanda'da türkiye karşıtı protesto

Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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