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Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

27.01.2022 09:44

Son dakika 3. sayfa haberine göre FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı Adana'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan ve emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 6 ihraç polis yakalandı.

FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

ADANA - Adana'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan ve emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 6 ihraç polis yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç 6 polis memuruna yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52), Ramazan T. ile Yakup G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına sohbet abiliği yaptıkları belirtildi. Düzenlenen bu toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgütün sorumlularıyla irtibat kurdukları iddia edildi.

6 kişi sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı
Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı
Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı
Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! FETÖ'den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı - Son Dakika
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