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FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi - Son Dakika

FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

26.11.2021 23:09
FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı, 3 ay süreyle ertelendi. Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.

FETÖ Terör Örgütü üyeliği suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kanser hastası Ayşe Özdoğan, 12 Aralık 2019 tarihinde 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019 tarihinde hastaneye sevk edilen Özdoğan, 26 Aralık'ta tahliye edildi.

GEÇTİĞİMİZ AY CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Özdoğan'ın cezası, 16 Haziran 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onandı. Özdoğan, rapor doğrultusunda cezasının infazı için 2 Ekim günü Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındı. Ayşe Özdoğan, sonrasında ise tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde takip edilmesi nedeniyle Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

HASTANE RAPORUNDA 6 AY ERTELEME İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 3 Kasım tarihli raporunda, hükümlünün mevcut hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle cezasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi. Bu rapor sonrasında Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu'na sevk edildi.

CEZASININ İNFAZI 3 AY ERTELENDİ

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24 Kasım tarihli sağlık kurulu raporunda, 'Kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu' sonucuna varıldı. Rapor üzerine Özdoğan, cezaevinden tahliye edildi.

FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi - Son Dakika
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