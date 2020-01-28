FETÖ'den ihraç edildi uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den ihraç edildi uyuşturucu satarken yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den ihraç edildi uyuşturucu satarken yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı, FETÖ'den ihraç astsubay çıktı.

FETÖ'den ihraç edildi uyuşturucu satarken yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı, FETÖ'den ihraç astsubay çıktı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesinde takibe alınan bir şahıs uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakalandı. Uğur P. isimli sahsa 50 lira karşılığında 1 paket metamfetamin satan Yaşar D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli 28 yaşındaki Yaşar D.'nin, üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 1.32 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 5 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay iken, 2018 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili işlem yapılarak aynı yıl içinde meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


Gaziantep'ten uyuşturucu getirerek Kahramanmaraş'ta sattığı belirlenen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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