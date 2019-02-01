Son Dakika Haberleri: Fetö'den İhraç Edilen 39 Polise Hapis Cezası

Fetö'den İhraç Edilen 39 Polise Hapis Cezası

1 saat önce

Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen 39 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den İhraç Edilen 39 Polise Hapis Cezası, System.String[]
Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen 39 polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, farklı tarihlerde haklarında dava açılan ve dosyaları birleştirilen 49 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, inceleme için gönderilen dijital materyallerin dava dosyasına eklendiğini tutanağa yazdırarak, sanıkların son savunmalarını aldı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Heyet, aralarında emniyet amiri ve komiserlerin de olduğu sanıklardan 39'una "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, 10 polisin beraatine hükmetti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sona FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmaların ardından emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiserlerin de aralarında olduğu 60 polis hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, ana dosyanın karara bağlanmasının ardından bazı polislerin dosyaları tefrik edilmiş, bazılarının da birleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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