Son Dakika Haberleri: Fetö'den İhraç Edilen Astsubaya Uyuşturucu Operasyonu

Fetö'den İhraç Edilen Astsubaya Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Başkentte narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi.

Başkentte narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getirileceğinin istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine İstanbul-Ankara Otoyolu Akıncılar gişelerinde çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 aracı durdurdu.

Aramalarda, araçların motor kısmında zulalanmış toplam 3 kilo 555 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Araçlardaki şüpheliler M.Y. ve D.B. gözaltına alındı.

D.B'nin, Jandarma Genel Komutanlığında astsubayken FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:50 Kaynak: AA

Narkotik, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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