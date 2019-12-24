FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'den ihraç edilen doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.


Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.A. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ö.A., "Örgüt elebaşının talimatı ile bankaya para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. 4 yıldır derdimi kimseye anlatamıyorum" dedi.


Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti Ö.A.'ya 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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