FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ BİNBAŞI YAKALANDI - Son Dakika
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FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ BİNBAŞI YAKALANDI

05.10.2022 09:25

İSTANBUL'da FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski binbaşı saklandığı evde yakalandı.

İSTANBUL'da FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski binbaşı saklandığı evde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ BİNBAŞI YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ BİNBAŞI YAKALANDI - Son Dakika
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