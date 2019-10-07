Son Dakika Haberleri: Fetö'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı
Son Dakika Güncel Fetö'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı

Fetö'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçuyla yargılanan ve ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru, tefecilikten gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Fetö'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçuyla yargılanan ve  ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru, tefecilikten gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede  mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru Yunus Deveci'nin birçok kişiye faizle para verdiği bilgisi üzerine oturduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ele geçirilirken Deveci, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:47 Kaynak: DHA
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