FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı

19.07.2022 14:55
FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı

Arnavutköy'de durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy'de durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.

Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.

Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüpheli Murat A'nın FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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