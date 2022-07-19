Bu arada şüpheli Murat A'nın FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı - Son Dakika

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