FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden tutuklandı

21.07.2022 00:37
FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden tutuklandı

Arnavutköy'de durakta toplu taşıma aracı bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edilen şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de durakta toplu taşıma aracı bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, 2016 yılında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Murat A, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Murat A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.

Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.

Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden tutuklandı - Son Dakika

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