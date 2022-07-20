FETÖ'den ihraç edilen eski polis otobüs durağında cinsel organını göstermişti! Adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'den ihraç edilen eski polis otobüs durağında cinsel organını göstermişti! Adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı

20.07.2022 16:11

Arnavutköy'de işe gitmek için durakta otobüs bekleyen bir kadına cinsel organını gösterdiği görüntülenen, FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru M.A., yaptığı bu ahlaksız hareket sonrası gözaltına alınmıştı. M.A. adli kontrol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bir kez daha gözaltına alınarak "cinsel saldırı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS ÇIKTI

Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı. Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası, 15 Temmuz Cuma günü aynı durakta farklı bir kişiye karşı ahlaksız hareketler yaptığı ihbar edildi. Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık adli kontrol kararına karşı yaptığı itiraz üzerine şüpheli M.A., dün yeniden gözaltına alınarak, 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den ihraç edilen eski polis otobüs durağında cinsel organını göstermişti! Adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

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