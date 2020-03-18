FETÖ'den ihraç edilen eski teğmene uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla E.Ç. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Evinde 4,5 kilo kokain ile yakalanan E.Ç.'nin teğmen olarak görev yaparken 2018 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı aldı. Yapılan araştırmada E.Ç.'nin, bölgede uyuşturucu sattığı belirlendi. Bunun üzerine E.Ç.'nin, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. E.Ç, ile birlikte arkadaşları Ö.Y, A.H, Ş. P. ve A.A.C. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyon lira olan 4,5 kilo kokain ele geçirildi.